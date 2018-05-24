Жардим останется в «Монако»

Главный тренер «Монако»опроверг слухи об уходе из французского клуба.

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Жардим фигурировал среди претендентов на пост главного тренера «Арсенала» и «Челси».

«Мы будем продолжать двигаться вперед в будущем и продолжать продвигать проект "Монако". Мне повезло, что Дмитрий Рыболовлев является президентом клуба. У нас доверительные отношения, мы работаем вместе уже четыре года, он отличный президент и знает, как принимать важные решения для продвижения клуба», — приводит слова Жардима L’Equipe.

Жардим возглавляет «Монако» с 2014 года. Под руководством 43-летнего специалиста «монегаски» в сезоне-2016/17 победили в Лиге 1 и дошли до полуфинала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Монако» в чемпионате Франции занял второе место, а в Лиге чемпионов не смог выйти из группы.