Японский «Виссел Кобе» объявил о трансфере Иньесты

Бывший полузащитник «Барселоны»стал игроком «Виссел Кобе», сообщает официальный сайт японского клуба.

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Детали соглашения не разглашаются. В новой команде 34-летний футболист будет играть под 8-м номером.

В составе «Барселоны» Иньеста стал девятикратным чемпионом Испании и шестикратным победителем Кубка страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и трижды клубный чемпионат мира. Иньеста является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.

Иньеста продолжит карьеру в Японии

В июне 2017 года состав «Виссел Кобе» пополнил экс-нападающий сборной Германии Лукас Подольски.