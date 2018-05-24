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    Японский «Виссел Кобе» объявил о трансфере Иньесты

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    Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста стал игроком «Виссел Кобе», сообщает официальный сайт японского клуба.

    Андрес Иньеста
    Андрес Иньеста
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  • Детали соглашения не разглашаются. В новой команде 34-летний футболист будет играть под 8-м номером.

    В составе «Барселоны» Иньеста стал девятикратным чемпионом Испании и шестикратным победителем Кубка страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и трижды клубный чемпионат мира. Иньеста является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.

    Иньеста продолжит карьеру в Японии

    В июне 2017 года состав «Виссел Кобе» пополнил экс-нападающий сборной Германии Лукас Подольски.

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