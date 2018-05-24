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    Иньеста продолжит карьеру в Японии

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    Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста продолжит карьеру в японском клубе «Виссел Кобе».

    Андрес Иньеста
    Андрес Иньеста
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  • 34-летний испанец в своем Twitter опубликовал фотографию с японским миллиардером и владельцем «Виссел Кобе» Хироси Микитани и оставил подпись: «По дороге в мой новый дом с моим другом».

    Микитани также является исполнительным директором компании Rakuten – одного из спонсоров «Барселоны».

    Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 24 мая состоится специальная пресс-конференция, посвященная подписанию контракта с 34-летним экс-хавбеком каталонцев.

    В составе «Барселоны» Иньеста стал девятикратным чемпионом Испании и шестикратным победителем Кубка страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и трижды клубный чемпионат мира. Иньеста является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.

    В июне 2017 года состав «Виссел Кобе» пополнил экс-нападающий сборной Германии Лукас Подольски.


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