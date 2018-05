Иньеста продолжит карьеру в Японии

Бывший полузащитник «Барселоны»продолжит карьеру в японском клубе «Виссел Кобе».

34-летний испанец в своем Twitter опубликовал фотографию с японским миллиардером и владельцем «Виссел Кобе» Хироси Микитани и оставил подпись: «По дороге в мой новый дом с моим другом».

Микитани также является исполнительным директором компании Rakuten – одного из спонсоров «Барселоны».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 24 мая состоится специальная пресс-конференция, посвященная подписанию контракта с 34-летним экс-хавбеком каталонцев.

В составе «Барселоны» Иньеста стал девятикратным чемпионом Испании и шестикратным победителем Кубка страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и трижды клубный чемпионат мира. Иньеста является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.

В июне 2017 года состав «Виссел Кобе» пополнил экс-нападающий сборной Германии Лукас Подольски.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...🇯🇵⚽ ✈️ 🌍

Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc