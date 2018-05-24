Фирмино: Это мой лучший год в профессиональной карьере

Нападающий «Ливерпуля»оценил свое выступление в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

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26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский» в финальном матче Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Реал».

«Доволен ли я 10 голами в турнире? Конечно, очень доволен. Хотя я всегда немного ворчу, потому что хочу большего и никогда не бываю доволен до конца.

Но ты не можешь все время сожалеть об упущенном, нужно двигаться вперед. Это мой первый сезон в Лиге чемпионов, и я уже один из лучших бомбардиров наряду с Криштиану [Роналду] и [Мохамедом] Салахом.

Это мой лучший год в профессиональной карьере», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.