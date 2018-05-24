«Барселона» готова продлить контракт с Бускетсом

Руководство «Барселоны» предложило полузащитникуновый контракт на улучшенных условиях, сообщает AS.

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Президент «сине-гранатовых» Хосеп Мария Бартомеу провел встречу с полузащитником сборной Испании и предложил ему новый контракт до июня 2023 года с клаусулой в 200 миллионов евро.

Действующее соглашение 29-летнего хавбека с «блаугранас» истекает летом 2021 года.

В последний раз Бускетс продлевал контракт с «Барсой» в мае 2016 года, когда у него было предложение перейти в «Манчестер Сити» к бывшему тренеру «сине-гранатовых» Хосепу Гвардиоле. В договоре была прописана опция продления с увеличением оклада в случае участия в определенном количестве матчей.

Бускетс является воспитанником «Барселоны» и играет за главную команду каталонского клуба с 2008 года.