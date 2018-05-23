«Крестовский» перешел в управление «Зенита»

Питерскийобъявил о том, что стадионперешел в управление клуба, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых

Акт приемки-передачи сооружения 18 мая подписали дочерняя компания сине-бело-голубых «Зенит-Арена» и правительство Санкт-Петербурга.

Договоренность о передаче стадиона сроком на 49 лет была достигнута 15 февраля во время работы Российского инвестиционного форума в Сочи.

Тогда между администрацией города и клубом было заключено концессионное соглашение, предусматривающее реконструкцию, техническое обслуживание и эксплуатацию всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч м².