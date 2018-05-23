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    «Крестовский» перешел в управление «Зенита»

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    Питерский «Зенит» объявил о том, что стадион «Крестовский» перешел в управление клуба, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

    «Крестовский»
    «Крестовский»
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  • Акт приемки-передачи сооружения 18 мая подписали дочерняя компания сине-бело-голубых «Зенит-Арена» и правительство Санкт-Петербурга.

    Договоренность о передаче стадиона сроком на 49 лет была достигнута 15 февраля во время работы Российского инвестиционного форума в Сочи.

    Тогда между администрацией города и клубом было заключено концессионное соглашение, предусматривающее реконструкцию, техническое обслуживание и эксплуатацию всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч м².

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