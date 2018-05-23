Юран: Для Эмери работа в «Арсенале» — это десять шагов вперед

Бывший нападающий сборной России и «Спартака»высказал свое мнение по поводу назначенияна пост главного тренера лондонского «Арсенала».

Унаи Эмери uefa.com 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Арсенал» безвозвратно прощается с футболом Венгера

«Для Эмери работа в "Арсенале" — это десять шагов вперед. Во Франции "ПСЖ" уже в первом круге становится чемпионом.

Неудачный опыт Унаи в России? Где Россия и где остальные чемпионаты? Он три раза выиграл Лигу Европы. Придя работать в наш чемпионат, он проделал сто километров назад в своей карьере. Мы это видим по его работе в Европе.

И потом, в "Арсенал" же не будут приглашать слабого специалиста. У "канониров" работает аналитический отдел. Это у нас могут решить взять тренера за один день. Не проанализируя и не просмотрев человека. Там совсем другой уровень и отношение ко всему.

Наш чемпионат просто не его уровень. С его стороны было ошибкой приезжать работать в Россию. Нужно понимать наше первенство, его требования и закулисные моменты. Наверное, кто-то не хотел, чтобы Эмери здесь трудился.

Я не знаю бюджет клуба и задачи, которые будут стоять перед ним. "Арсенал" и так находится на высоком уровне. Не получается выиграть чемпионат и еровкубки.

Но есть более серьезные команды с еще большими бюджетами, которые и завоевывают титулы и трофеи», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».