«Вест Хэм» выделит Пеллегрини более 80 миллионов евро на трансферы

Новый главный тренер «Вест Хэма»намерен приобрести ряд игроков в летнее трансферное окно.

Мануэль Пеллегрини dailymail.co.uk 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Думаю, в "Вест Хэма" очень хорошая команда. Я знаю всех игроков и видел большую часть матчей в завершившемся сезоне. Уверен, что усилив нынешний состав еще 4-5 игроками, мы будем очень сильны», — сказал Пеллегрини.

Как сообщает Mirror, чилийский специалист получит от руководства лондонского клуба более 80 миллионов евро на усиление состава. «Молотобойцы» обдумывают возможность трансфера Джамала Ласcеллса из «Ньюкасл Юнайтед» и Джеймса Тарковски из «Бёрнли».

Команду могут покинуть полузащитник Майкл Антонио и форвард Джордан Хаджилл.

Ранее, «Вест Хэм» расстался по электронной почте с защитником команды Джеймсом Коллинзом, который выступал за клуб на протяжении 11 лет.