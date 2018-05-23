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    «Вест Хэм» выделит Пеллегрини более 80 миллионов евро на трансферы

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    Новый главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини намерен приобрести ряд игроков в летнее трансферное окно.

    Мануэль Пеллегрини
    Мануэль Пеллегрини
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  • «Думаю, в "Вест Хэма" очень хорошая команда. Я знаю всех игроков и видел большую часть матчей в завершившемся сезоне. Уверен, что усилив нынешний состав еще 4-5 игроками, мы будем очень сильны», — сказал Пеллегрини.

    Как сообщает Mirror, чилийский специалист получит от руководства лондонского клуба более 80 миллионов евро на усиление состава. «Молотобойцы» обдумывают возможность трансфера Джамала Ласcеллса из «Ньюкасл Юнайтед» и Джеймса Тарковски из «Бёрнли».

    Команду могут покинуть полузащитник Майкл Антонио и форвард Джордан Хаджилл.

    Ранее, «Вест Хэм» расстался по электронной почте с защитником команды Джеймсом Коллинзом, который выступал за клуб на протяжении 11 лет.

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