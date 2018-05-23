Каррера привлечет к работе Рассказова, Игнатова и Полубояринова

Тренерский штабпривлечет к работе на летних сборах трех молодых футболистов, сообщает «Спорт-Экспресс»

Главный тренер команды Массимо Каррера возьмет на сборы 20-летнего защитника Николая Рассказова (сезон-2017/18: 16 матчей, 1 гол в ФНЛ в составе второй команды москвичей; 3 матча за дубль), 21-летнего полузащитника Данила Полубояринова (32, 1 в ФНЛ) и его 18-летнего коллегу по амплуа Михаила Игнатова (1 в ФНЛ; 17, 1 за дубль).

Напомним, что красно-белые выйдут из отпуска 18 июня, начнут подготовку в Тарасовке, а 2 июля отправятся в австрийский Филах, где пробудут до 22 июля.

С основой будут работать защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Денис Глушаков — в конце прошлого чемпионата России 31-летние футболисты потеряли места в стартовом составе.

Вместе с тем, двум защитникам — 25-летнему Марко Петковичу и Георгию Тигиеву, которому 26 мая исполнится 23 года — клуб подыскивает новые команды.