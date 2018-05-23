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    Антон Миранчук: От переезда в Европу удерживает участие «Локо» в Лиге чемпионов

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    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук высказал мнение о том, чем чемпионат России уступает ведущим европейским лигам и заявил, что хочет сыграть в составе железнодорожников в Лиге чемпионов.

    Антон Миранчук
    Антон Миранчук
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  • «Я бы сказал, что у нас менее серьезен общий уровень. У нас, например, если команда потеряла мяч, она сразу отступает к своим воротам.

    Мы гораздо сильнее страхуемся, что ли. Игроки ведущих европейских и мировых клубов в той же ситуации действуют увереннее, более раскрепощенно. Это другая мобильность на поле.

    Уехать играть в один из таких клубов? Меня сильно сдерживает тот факт, что "Локомотив" будет играть в Лиге чемпионов. Сейчас мне 22 года и сколько себя помню, всегда мечтал играть в Лиге чемпионов.

    Для меня это абсолютный космос. Не так давно мы даже в команде с Романом Зобниным об этом разговаривали. О том, что, когда выходишь на поле в турнире такого уровня, когда слушаешь, как играет гимн, даже мурашки по коже бегут.

    Я как бы знаю об этом, но никогда в жизни такого не испытывал. Очень хочется.

    В какой клуб предпочёл бы перейти? Однозначно в "Барселону". Ещё с детства так думаю. Ещё когда маленьким играл в Славянске во дворе, мы с ребятами старались копировать в каких-то моментах тот футбол, в который играют в "Барсе", их знаменитую "тики-таку".

    Всё это очень завораживало, гнало вперёд. В том же "Реале" всегда был более звёздный состав, но это другое. А в "Барселоне" был Роналдиньо, которого мы считали кумиром», – цитирует «Р-Спорт» Антона Миранчука.

    Напомним, в «золотом» для «Локомотива» чемпионате России-2017/18 Антон Миранчук принял участие в 29 матчах, забив 4 мяча и сделав 6 голевых передач, а также получив 2 желтых карточки.

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