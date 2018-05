«Боруссия» и «Лос-Анджелес» сыграли вничью в прощальном матче Вайденфеллера

сыграли вничью в товарищеском матче — 1:1.

У хозяев забил Аарон Ковар (77-я минута), у гостей отличился Максимилиан Филипп (87).

Игра стала последней для 37-летнего вратаря «Боруссии» Романа Вайденфеллера, завершившего карьеру. Голкипер, выступавший за «Боруссию» с 2002 года и ставший с ней двукратным чемпионом страны, провел на поле первый тайм.

Украинский нападающий дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко вышел на замену на 46-й минуте встречи и результативными действиями не отметился.

We have a goal! Aaron Kovar gives LAFC the lead in the 77th minute with a little help from the Dortmund keeper. #LAFCvBVB pic.twitter.com/pd5ZlxBEYo