ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Семак«Зенит» на выданье: Семаку или Сарри?
  • 16:51
    • Срна заявил об уходе из «Шахтера»
  • 16:37
    • «Зенит» пригласит Сарри на экскурсию в Санкт-Петербург
  • 16:26
    • СМИ: «Спартак» и «Локомотив» претендуют на защитника «Зальцбурга»
  • 15:50
    • Агент подтвердил возможный трансфер защитника «Барселоны» в «Локомотив»
    Все новости спорта

    Глушаков готов приехать в сборную в любой момент

  • подписаться
    •
    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что в любой момент готов присоединиться к сборной России.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «Вчера тренировался, позавчера тренировался. Сейчас все закончится, буду тренироваться. Я выполняю программу, которую мне дают. В любой момент готов приехать в сборную, если вызовут, мое дело — тренироваться», — сказал Глушаков, передает «ТАСС».

    «Конечно, нужно обязательно верить в сборную, будет сложно, нужно поддерживать, чтобы ребята чувствовали поддержку, не нужно их убивать психологически еще до чемпионата. Им сложно, сборной, футболистам, болельщикам нужно объединиться — тогда может быть результат», — добавил полузащитник.

    Смолов: Рассчитываю в ближайшие 2-3 дня приступить к тренировкам

    Напомним, Глушаков попал в расширенный состав сборной России и может быть вызван на сборы команды в случае необходимости.

  • По теме
  • «Зенит» на выданье: Семаку или Сарри?
  • 02:28
    •
  • Прогноз
  • «Гремио» — «Дефенсор Спортинг»
  • 1,76
  • Завтра в 01:15
    •
    Футбол России Сборная России РФПЛ Спартак Календарь РФПЛ
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые мощные двигатели в мире по количеству цилиндровСамые надёжные люксовые автомобили 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мушкетеры» удержат лидерство в своем квартете
  • «Гремио» — «Дефенсор Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1,76
    •
  • «Серро Портеньо» оставит «Монагас СК» на последнем месте
  • «Серро Портеньо» — «Монагас СК». Прогноз и ставки
  • 1,83
    •
  • «Тампа-Бэй» или «Вашингтон». Кто составит компанию «Вегасу» в финале Кубка Стэнли?
  • «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1,74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Юрий Семин и Мануэл Фернандеш Футбол Жаркое лето СеминаВсе о трансферной кампании чемпиона России 13:480
  • 14:48
    • «Краснодар» объявил о договоренности по трансферу Спаича
  • 11:50
    • «Арсенал» объявил о назначении Эмери
  • 11:22
    • Защитник «Андерлехта» не намерен переходить в «Краснодар»
    Унаи Эмери сделает «Арсенал» тактически более гибким Футбол «Арсенал» безвозвратно прощается с футболом ВенгераЧего ожидать от Эмери в «Арсенале»? 05:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Австралийское и российское дерби в Страсбуре
  • 4,22
    •
  • 16:13
    • Маркизио близок к уходу из «Ювентуса»
  • 15:36
    • В КХЛ появится первый хоккеист из Великобритании
  • 15:08
    • Игонин: Денисов был неуправляемым уже в дубле
    Миодраг Божович Футбол Новый вызов для графа МонтенегроВсе о расставании тульского «Арсенала» и Миодрага Божовича Вчера в 19:130
  • 14:27
    • Павлюченкова обыграла Вихлянцеву в Страсбурге
  • 14:07
    • «МЮ» готов продать Марсьяля с одним условием
  • 13:55
    • Руни отправился на переговоры с «Ди Си Юнайтед»
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие