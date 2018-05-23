Глушаков готов приехать в сборную в любой момент

Полузащитникзаявил, что в любой момент готов присоединиться к сборной России.

«Вчера тренировался, позавчера тренировался. Сейчас все закончится, буду тренироваться. Я выполняю программу, которую мне дают. В любой момент готов приехать в сборную, если вызовут, мое дело — тренироваться», — сказал Глушаков, передает «ТАСС».

«Конечно, нужно обязательно верить в сборную, будет сложно, нужно поддерживать, чтобы ребята чувствовали поддержку, не нужно их убивать психологически еще до чемпионата. Им сложно, сборной, футболистам, болельщикам нужно объединиться — тогда может быть результат», — добавил полузащитник.

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Напомним, Глушаков попал в расширенный состав сборной России и может быть вызван на сборы команды в случае необходимости.