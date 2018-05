Эмери объявил о переходе в «Арсенал»

Бывший главный тренер «Спартака», «Севильи» и «Пари Сен-Жермен»на своем официальном сайте объявил, что продолжит карьеру в «Арсенале».

Испанский специалист сменит на этом посту Арсена Венгера и будет готовить команду к сезону-2018/19.

«Горжусь, что являюсь частью семьи "Арсенала", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что соглашение Эмери с лондонским клубом будет рассчитано на три года, а зарплата 46-летнего тренера составит 5 миллионов фунтов в год.

Последним клубом Эмери был ПСЖ. В конце апреля 46-летний испанский специалист объявил, что покинет французский клуб после завершения сезона-2017/18. За два года работы с парижанами Эмери выиграл семь трофеев, включая титул чемпиона Франции.

Unai Emery accidentally announced himself early, then just decided to take down his website. pic.twitter.com/vAJ6k9Hfkq