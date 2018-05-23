ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Семак«Зенит» на выданье: Семаку или Сарри?
  • 08:05
    • «Локомотив» интересуется защитником «Барселоны»
  • 07:31
    • Голкипер «Манчестер Юнайтед» не сыграет на ЧМ-2018
  • 07:21
    • «Хьюстон» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт»
  • 07:10
    • Эмери объявил о переходе в «Арсенал»
    Все новости спорта

    Анчелотти согласовал контракт с «Наполи»

  • подписаться
    •
    Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти согласовал с «Наполи» условия трехлетнего контракта, сообщает Football Italia.

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Ранее сообщалось, что специалист и клуб достигли договоренности о сотрудничестве.

    Во вторник Анчелотти провел трехчасовую встречу с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом и спортивным директором Кристианом Гинтоли. Отмечается, что переговоры продолжатся в среду.

    В случае подписания контракта Анчелотти сменит в должности главного тренера команды Маурицио Сарри. По данным Sky Sport Italia, увольнение Сарри обойдется «Наполи» в 500 тысяч евро.

    Ранее сообщалось, что Сарри отклонил предложение «Зенита» и предпочитает либо возглавить «Челси», либо взять паузу в работе.

  • По теме
  • «Зенит» на выданье: Семаку или Сарри?
  • 02:28
    •
  • Прогноз
  • «Гремио» — «Дефенсор Спортинг»
  • 1,76
  • Завтра в 01:15
    •
    Наполи Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Лучшие подержанные кроссоверы и внедорожники за 10 000 долларовПерспективы электромобилей: утопия или прогресс
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мушкетеры» удержат лидерство в своем квартете
  • «Гремио» — «Дефенсор Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1,76
    •
  • «Серро Портеньо» оставит «Монагас СК» на последнем месте
  • «Серро Портеньо» — «Монагас СК». Прогноз и ставки
  • 1,83
    •
  • «Тампа-Бэй» или «Вашингтон». Кто составит компанию «Вегасу» в финале Кубка Стэнли?
  • «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1,74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Унаи Эмери сделает «Арсенал» тактически более гибким Футбол «Арсенал» безвозвратно прощается с футболом ВенгераЧего ожидать от Эмери в «Арсенале»? 05:330
  • 23:42
    • СМИ: Эмери подпишет 3-летний контракт с «Арсеналом»
  • 22:50
    • «Краснодар» усилится защитником сборной Сербии
  • 21:19
    • УЕФА может исключить «Милан» из Лиги Европы
    Миодраг Божович Футбол Новый вызов для графа МонтенегроВсе о расставании тульского «Арсенала» и Миодрага Божовича Вчера в 19:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ташуев победит в Городее
  • 2,55
    •
  • 07:59
    • Сборная Кореи перед ЧМ-2018 потеряла нападающего
  • 00:25
    • Смолов: Рассчитываю в ближайшие 2-3 дня приступить к тренировкам
  • 00:15
    • «Крестовский» перешел в управление «Зенита»
    Сборная России Хоккей Провал России и Канады, чудо Швейцарии, вылет Белоруссии и стабильность ШвецииОсновательное подведение итогов чемпионата мира по хоккею в Дании Вчера в 10:460
  • 21:01
    • Агент: Сарри не получал никаких предложений от «Зенита»
  • 19:39
    • Сарри отказал «Зениту»
  • 19:19
    • СМИ: Анчелотти договорился с «Наполи»
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие