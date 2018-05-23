Анчелотти согласовал контракт с «Наполи»

Бывший главный тренер «Баварии»согласовал с «Наполи» условия трехлетнего контракта, сообщает Football Italia.

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Ранее сообщалось, что специалист и клуб достигли договоренности о сотрудничестве.

Во вторник Анчелотти провел трехчасовую встречу с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом и спортивным директором Кристианом Гинтоли. Отмечается, что переговоры продолжатся в среду.

В случае подписания контракта Анчелотти сменит в должности главного тренера команды Маурицио Сарри. По данным Sky Sport Italia, увольнение Сарри обойдется «Наполи» в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Сарри отклонил предложение «Зенита» и предпочитает либо возглавить «Челси», либо взять паузу в работе.