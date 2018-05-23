Анчелотти согласовал контракт с «Наполи»

Карло Анчелотти
corrieredellosport.it
Ранее сообщалось, что специалист и клуб достигли договоренности о сотрудничестве.
Во вторник Анчелотти провел трехчасовую встречу с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом и спортивным директором Кристианом Гинтоли. Отмечается, что переговоры продолжатся в среду.
В случае подписания контракта Анчелотти сменит в должности главного тренера команды Маурицио Сарри. По данным Sky Sport Italia, увольнение Сарри обойдется «Наполи» в 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Сарри отклонил предложение «Зенита» и предпочитает либо возглавить «Челси», либо взять паузу в работе.