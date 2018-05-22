Слуцкий первую неделю ЧМ будет работать экспертом для федерального канала

Бывший главный тренер сборной Россииназвал фаворитов предстоящего ЧМ-2018.

Слуцкий: В Европе вообще не слышно об интересе к российским игрокам

«Есть восемь команд, которые в равной степени будут претендовать на победу на чемпионате мира: Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Бельгия, Англия, Португалия и Германия. Именно в составе этих сборных играет много молодых талантливых футболистов, но они уже все достаточно известны.

Первую неделю мундиаля я буду работать для одного из федеральных каналов в качестве эксперта. После этого отправлюсь к своей команде», — цитируют Слуцкого «Известия».

Напомним, что ранее Слуцкий был назначен главным тренером голландского «Витесса».