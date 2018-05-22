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    Слуцкий первую неделю ЧМ будет работать экспертом для федерального канала

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    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий назвал фаворитов предстоящего ЧМ-2018.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий
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  • Слуцкий: В Европе вообще не слышно об интересе к российским игрокам

    «Есть восемь команд, которые в равной степени будут претендовать на победу на чемпионате мира: Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Бельгия, Англия, Португалия и Германия. Именно в составе этих сборных играет много молодых талантливых футболистов, но они уже все достаточно известны.

    Первую неделю мундиаля я буду работать для одного из федеральных каналов в качестве эксперта. После этого отправлюсь к своей команде», — цитируют Слуцкого «Известия».

    Напомним, что ранее Слуцкий был назначен главным тренером голландского «Витесса».

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