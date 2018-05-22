Рыжиков мог уйти в «Спартак» в 2010 году

Вратарь, у которого закончился контракт с «Рубином», рассказал, на каком этапе карьере был наиболее близок к уходу из клуба.

Экс-глава «Рубина»: «Что за дырку вы нашли?» — сказали мне в 2008-м о Рыжикове

«По Казани буду скучать. Я сейчас пять дней был на учебе, вернулся, меня супруга забрала в аэропорту. Я еду, и как дома – Миллениум, район знакомый. Наверное, буду скучать. Но должно пройти какое-то время. Но пять дней меня не было, и я заскучал. Вернулся как домой.

Наверное, мог уйти в "Спартак" в 2010 году. Тогда я и с Карпиным переговорил, и с тренером вратарей, и агент уже сказал, и письмо в клуб пришло о трансферной стоимости. Но на этот переход наложили вето, мы поговорили по душам. И я счастлив, что я тогда остался», — цитирует игрока «Татар-информ».