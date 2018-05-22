Экс-глава «Рубина»: «Что за дырку вы нашли?» — сказали мне в 2008-м о Рыжикове

Бывший президент «Рубина»рассказал об одном из ранних матчей вратаряза казанскую команду.

Сегодня, 21 мая, 37-летний голкипер провёл прощальный матч в Казани.

«Человек десять лет отработал в "Рубине" и уходит на другую работу. Он пришёл к нам уже зрелым вратарём, но именно в Казани он стал известным, дорос до вратаря сборной. Мы любили его и клуб, гордились.

В 2008-м произошла такая история. "Рубин" приезжает в Питер играть с "Зенитом", Аршавин забивает нам на 13-й минуте, Серёжа пропускает как-то под собой.

Я сижу в президиуме, где сидят важные начальники, руководство Санкт-Петербурга. Мне говорят: "Что за дырку вы нашли?".

Во втором тайме Рыжиков творит чудеса, мы забиваем трижды и побеждаем», — приводит слова Гусева «Татар-информ».