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    Экс-глава «Рубина»: «Что за дырку вы нашли?» — сказали мне в 2008-м о Рыжикове

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    Бывший президент «Рубина» Александр Гусев рассказал об одном из ранних матчей вратаря Сергея Рыжикова за казанскую команду.

    Александр Гусев
    Александр Гусев
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  • Сегодня, 21 мая, 37-летний голкипер провёл прощальный матч в Казани.

    «Человек десять лет отработал в "Рубине" и уходит на другую работу. Он пришёл к нам уже зрелым вратарём, но именно в Казани он стал известным, дорос до вратаря сборной. Мы любили его и клуб, гордились.

    В 2008-м произошла такая история. "Рубин" приезжает в Питер играть с "Зенитом", Аршавин забивает нам на 13-й минуте, Серёжа пропускает как-то под собой.

    Я сижу в президиуме, где сидят важные начальники, руководство Санкт-Петербурга. Мне говорят: "Что за дырку вы нашли?".

    Во втором тайме Рыжиков творит чудеса, мы забиваем трижды и побеждаем», — приводит слова Гусева «Татар-информ».

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