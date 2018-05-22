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    Сборную России U-20 возглавил Галактионов

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    Официальный сайт РФС сообщает, что организация приняла решение создать сборную России среди игроков не старше 20 лет (1998 и 1999 г. р.), ее возглавил российский тренер Михаил Галактионов. Последним местом работы наставника был грозненский «Ахмат».

    Михаил Галактионов
    Михаил Галактионов
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  • На данный момент достигнуты договоренности об участии сборной России U-20 в международном турнире COTIF 2018 в испанской Алькудии, двух контрольных матчах со сборной Японии и еще двух встречах с одной из европейских сборных Элитной группы.

    «Мировая практика показывает, что такая прослойка между юношеской и молодежной сборной должна существовать. Некоторые игроки 1998 года рождения — уже в составе национальной сборной, например, Федор Чалов. Для того чтобы у ребят была игровая практика и международный опыт к следующему созыву молодежной сборной, и создается эта команда. У меня были предложения от различных клубов, но приоритетом является работа в системе РФС. Благодарен за оказанное доверие и рад стать частью большой футбольной семьи, особенно накануне домашнего чемпионата мира по футболу»,- заявил 34-летний Галактионов.

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