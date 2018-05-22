Прощальный матч Андреа Пирло завершился со счетом 7:7

Прощальный матч чемпиона мира по футболу в составе сборной Италиимежду командамизавершился со счетом 7:7.

Андреа Пирло tuttosport.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Встреча прошла в понедельник в Милане.

В составе White Stars хет-трик оформил Филиппо Индзаги.

Сам Пирло на 36-й минуте был заменен, уступив место на поле своему сыну, а затем вернулся на 73-й минуте.

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Кроме Пирло и Индзаги в матче приняли участие такие известные футболисты, как Андрей Шевченко (украинец открыл счет уже на первой минуте, а позже оформил ассист на Зеедорфа), Дида, Фрэнк Лэмпард, Джанлуиджи Буффон, Антонио Кассано, Кларенс Зеедорф, Кафу, Кристиан Вьери, Алешандре Пато, Алессандро Дель Пьеро и другие.

Средства, собранные от проведения матча, пойдут на благотворительность.

Андреа Пирло большую часть карьеры выступал за «Милан» (2001-2011 годы), с которым дважды выиграл чемпионат Италии, два раза победил в Лиге чемпионов. Также он защищал цвета миланского «Интера» (1998-2001), туринского «Ювентуса» (2011-2015), с которым четырежды стал чемпионом Италии, а последние годы играл за «Нью-Йорк Сити». В составе национальной команды Пирло провел 116 матчей и забил 13 мячей, выиграв золото ЧМ-2006 и серебро Евро-2012.