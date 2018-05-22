ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Вашингтона»НХЛ. «Вашингтон» и «Тампу» ждет седьмой матч
  • 09:44
    • Агент Сарри не получал предложений от «Челси» и «Зенита»
  • 08:28
    • НХЛ опубликовала расписание матчей финальной серии Кубка Стэнли
  • 08:06
    • Капитаны сборных Франции, Австралии и Дании просят ФИФА допустить Герреро до ЧМ
  • 07:47
    • Рыжиков мог уйти в «Спартак» в 2010 году
    Все новости спорта

    Прощальный матч Андреа Пирло завершился со счетом 7:7

  • подписаться
    •
    Прощальный матч чемпиона мира по футболу в составе сборной Италии Андреа Пирло между командами White Stars и Blue Stars завершился со счетом 7:7.

    Андреа Пирло
    Андреа Пирло
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Встреча прошла в понедельник в Милане.

    В составе White Stars хет-трик оформил Филиппо Индзаги.

    Сам Пирло на 36-й минуте был заменен, уступив место на поле своему сыну, а затем вернулся на 73-й минуте.

    Видео

    Кроме Пирло и Индзаги в матче приняли участие такие известные футболисты, как Андрей Шевченко (украинец открыл счет уже на первой минуте, а позже оформил ассист на Зеедорфа), Дида, Фрэнк Лэмпард, Джанлуиджи Буффон, Антонио Кассано, Кларенс Зеедорф, Кафу, Кристиан Вьери, Алешандре Пато, Алессандро Дель Пьеро и другие.

    Средства, собранные от проведения матча, пойдут на благотворительность.

    Андреа Пирло большую часть карьеры выступал за «Милан» (2001-2011 годы), с которым дважды выиграл чемпионат Италии, два раза победил в Лиге чемпионов. Также он защищал цвета миланского «Интера» (1998-2001), туринского «Ювентуса» (2011-2015), с которым четырежды стал чемпионом Италии, а последние годы играл за «Нью-Йорк Сити». В составе национальной команды Пирло провел 116 матчей и забил 13 мячей, выиграв золото ЧМ-2006 и серебро Евро-2012.

  • По теме
  • Как «Наполи» проиграл скудетто по ТВ
  • Вчера в 21:47
    •
  • Прогноз
  • «Универсидад де Чили» — «Васко да Гама»
  • 1,75
  • Завтра в 03:30
    •
    Серия A Футбол Италии Ювентус Интер Милан Календарь Серии А
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые доступные автомобили с турбомоторами в 2018 годуПустяковые нарушения ПДД, за которые могут лишить водительских прав
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чилийцы не отдадут бразильцам третье место
  • «Универсидад де Чили» — «Васко да Гама». Прогноз и ставки
  • 1,75
    •
  • «Крузейро» возьмет реванш
  • «Крузейро» — «Расинг». Прогноз и ставки
  • 1,97
    •
  • «Голден Стэйт» еще на шаг приблизится к финалу НБА?
  • «Голден Стэйт» — «Хьюстон». Прогноз и ставки
  • 1,96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мария Шарапова Теннис Битва за вершину АТР, защита Свитолиной и прорыв ШараповойГлавные итоги очередной игровой недели теннисного сезона Вчера в 22:270
  • 07:32
    • 44 очка Джеймса помогли «Кливленду» победить «Бостон»
  • 01:35
    • Буффон: Мне нужна неделя, чтобы обдумать переход в ПСЖ
  • 00:42
    • «Уэска» впервые в истории вышла в испанскую примеру
    «Ювентус» в седьмой раз кряду стал чемпионом Футбол Как «Наполи» проиграл скудетто по ТВИтоги сезона в Серии А Вчера в 21:470
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Волки» останутся в элите
  • 4,23
    •
  • 09:28
    • СМИ: «Ювентус» подпишет Дармиана
  • 09:24
    • «Рейнджерс» близок к подписанию Шкртела и Уилсона
  • 09:21
    • «СКА-Хабаровск» продлил контракт с полузащитником
    Бесконечный Иньеста Футбол В бесконечность и дальше: «Барса» попрощалась с ИньестойВсе подробности последнего матча легендарного полузащитника за каталонский клуб Вчера в 17:290
  • 23:21
    • Ибрагимович был удален в матче MLS за удар соперника
  • 22:34
    • Промес заявил о желании покинуть «Спартак»
  • 21:48
    • Marca: Гризманн остается в «Атлетико»
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие