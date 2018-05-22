«Вест Хэм» объявил о назначении Пеллегрини

Чилийский специалиствозглавил лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщает пресс-служба «молотобойцев».

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Соглашение с 64-летним специалистом рассчитано на три года.

На посту рулевого Пеллегрини сменил Дэвида Мойеса, занявшего с командой 13-е место по итогам прошлого сезона.

Последним местом работы Пеллегрини был китайский «Хэбэй Чайна Форчун», который он покинул 19 мая.

У Пеллегрини уже есть опыт работы в английской Премьер-лиге. С 2013 по 2016 год он возглавлял «Манчестер Сити», с которым один раз стал чемпионом страны и дважды завоевал Кубок лиги.