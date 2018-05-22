Панченко: Хочется увидеть Головина в европейском топ-чемпионате

Форвард «Динамо»высоко оценил игру полузащитника ЦСКА

Ранее футболисты выступали вместе в составе московских армейцев.

«Александр Головин — это игрок без слабых мест. У него есть техника, а также скорость, удар, быстрота мышления.

Даже язык не поворачивается назвать его молодым футболистом. Такое ощущение, что он опытный игрок. Он прогрессирует с каждым годом.

Хотелось бы, чтобы он уехал за границу. Я вообще хочу, чтобы наши футболисты играли в зарубежных лигах. Я имею в виду топ-чемпионаты.

Сейчас ему нужно как можно лучше проявить себя на ЧМ-2018. Судя по СМИ, у него уже есть предложения из Англии. Ему нужен следующий шаг вперед”, — сказал Панченко в эфире телеканала "Наш футбол".

21-летний полузащитник ЦСКА в завершившемся сезоне провел 27 матчей в премьер-лиге и забил пять мячей при четырех голевых передачах.