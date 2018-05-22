Ледяхов утвержден на посту главного тренера «Ахмата»

утвержден на посту главного тренерабез приставки «и.о.». Об этом сообщил президент клубав поздравительной речи в честь 50-летия тренера.

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«Игорь Анатольевич вписал свое имя в историю отечественного футбола еще в бытность игроком. Он многократный чемпион России, обладатель кубков СССР и России, признавался лучшим футболистом страны по опросу игроков высшей лиги. Почти пять лет, с не большим перерывом, Игорь Анатольевич трудится в нашем клубе. Являясь помощником сперва Рашида Рахимова, затем Михаила Галактионова, ответственно трудился в должности старшего тренера. А когда по волею судьбы доводилось исполнять обязанности главного тренера, наилучшим образом подготавливал команду к играм.

В тех матчах, в которых Игорь Ледяхов руководил командой, исполняя обязанности главного тренера в завершившемся сезоне и в сезоне-2016/17, она добивалась положительного результата. Своим трудом, профессионализмом, любовью к коллективу и результатом Игорь Анатольевич заслужил быть назначенным главным тренером команды. И сегодня, в важный день в личной жизни Игоря Анатольевича, хочу объявить о его назначении на должность главного тренера команды "Ахмат". В ближайшие дни мы подпишем с Игорем Анатольевичем долгосрочный контракт. Желаю нашему юбиляру крепкого здоровья, семейного благополучия и много ярких побед с нашей командой "Ахмат", — цитирует Даудова пресс-служба клуба.

Специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Ахмата" 7 апреля после отставки Михаила Галактионова. Под руководством Ледяхова грозненцы завершили чемпионат на девятом месте.