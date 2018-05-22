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    Кейн: Думаю, сборная Англии может выиграть чемпионат мира

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    Капитан сборной Англии нападающий Гарри Кейн считает, что его команде по силам дойти до самой вершины на чемпионате мира в России.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
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  • «Думаю, сборная Англии может выиграть чемпионат мира. Я не могу сидеть тут и говорить, что мы не выигрыем, потому что мы можем победить.

    Этой мой настрой. Я хочу выигрывать везде, где я принимаю участие, и я знаю много игроков в нашей команде, которые настроены точно так же.

    Конечно, мы знаем, что не являемся фаворитами турнира, но взгляните на этот удивительный сезон. Никто не мог и представить, что "Ливерпуль" сможет дойти до финала Лиги чемпионов, но он сделал это.

    У Англии молодая команда, и это может сыграть в нашу пользу. Нам необходима уверенность, но не наглость. На чемпионате мира играют хорошие команды, но мы будем бороться.

    На Евро-2016 мы играли против Исландии недостаточно хорошо и были за это наказаны. Ты не можешь играть на больших турнирах на 75% своих возможностей, в каждом матче надо выкладываться на 110%», — цитирует The Telegraph Кейна.

    Напомним, что сборная Англии побеждала на мировом первенстве лишь раз, в 1966 году.

    В России англичане сыграют в группе G c Бельгией, Панамой и Тунисом.

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