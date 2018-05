Нападающий «Тоттенхэма»будет капитаном сборной Англии на предстоящем чемпионате мира — 2018, который пройдёт в России, сообщает Sky Sports. Об этом сегодня заявил наставник английской команды

На счету Кейна в минувшем сезоне 37 матчей за «Тоттенхэм», в которых он отличился 30 раз и отдал две результативные передачи.

Сборная Англии на групповом этапе чемпионата мира-2018 сыграет с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

Congratulations @HKane on being named @England captain for @FIFAWorldCup. No greater honour 🙋🏼‍♂️#Russia2018