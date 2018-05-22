Дзюба и Дзагоев вернулись в общую группу на тренировках сборной России

Артем Дзюба
РФС
Нападающий Артем Дзюба восстановился от вирусной инфекции и сегодня вернется в общую группу на тренировках сборной России в Австрии, информирует Twitter национальной команды.
Сборная России в Нойштифте проходит подготовку к чемпионату мира-2018. 30 мая команда проведет товарищеский матч против Австрии.
36,6— Сборная России (@TeamRussia) 22 мая 2018 г.
Вот цифры, которые все эти дни с нетерпением ждали врачи и тренеры @TeamRussia, журналисты и болельщики, а также сам Дзюба!
Сегодня он тренируется в общей группе! pic.twitter.com/A8JBqRKmCF
Полузащитник Алан Дзагоев сегодня также будет тренироваться в общей группе! pic.twitter.com/1TggQVHlNs— Сборная России (@TeamRussia) 22 мая 2018 г.