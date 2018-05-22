Дзюба и Дзагоев вернулись в общую группу на тренировках сборной России

Полузащитник сборной Россиисегодня проведет тренировку в общей группе на сборах в Австрии, сообщает пресс-служба национальной команды.

Нападающий Артем Дзюба восстановился от вирусной инфекции и сегодня вернется в общую группу на тренировках сборной России в Австрии, информирует Twitter национальной команды.

Сборная России в Нойштифте проходит подготовку к чемпионату мира-2018. 30 мая команда проведет товарищеский матч против Австрии.

36,6

Вот цифры, которые все эти дни с нетерпением ждали врачи и тренеры @TeamRussia, журналисты и болельщики, а также сам Дзюба!

Сегодня он тренируется в общей группе! pic.twitter.com/A8JBqRKmCF — Сборная России (@TeamRussia) 22 мая 2018 г.