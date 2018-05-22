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    Дзюба и Дзагоев вернулись в общую группу на тренировках сборной России

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    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев сегодня проведет тренировку в общей группе на сборах в Австрии, сообщает пресс-служба национальной команды.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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  • Нападающий Артем Дзюба восстановился от вирусной инфекции и сегодня вернется в общую группу на тренировках сборной России в Австрии, информирует Twitter национальной команды.

    Сборная России в Нойштифте проходит подготовку к чемпионату мира-2018. 30 мая команда проведет товарищеский матч против Австрии.



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