«Ливерпуль» хочет подписать Доннарумму

Голкипер «Милана»может перейти в «Ливерпуль», сообщает Mediaset Premium.

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Английский клуб предложил за игрока 35 млн фунтов стерлингов, но «россонери» хотят вдвое больше.

Наставник «красных» Юрген Клопп ищет надежного стража ворот, поскольку не считает убедительной игру Симона Миньоле и Лориса Кариуса. По мнению немца, Доннарумма полностью решит проблему с «первым номером» в стане «Ливерпуля».

Молодой итальянец считается одним из самых перспективных вратарей мира, в свои 19 лет голкипер провел более 100 матчей за «Милан», а также сыграл несколько матчей за взрослую сборную Италии.