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    «Ливерпуль» хочет подписать Доннарумму

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    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Ливерпуль», сообщает Mediaset Premium.

    Джанлуиджи Доннарумма
    Джанлуиджи Доннарумма
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  • Английский клуб предложил за игрока 35 млн фунтов стерлингов, но «россонери» хотят вдвое больше.

    Наставник «красных» Юрген Клопп ищет надежного стража ворот, поскольку не считает убедительной игру Симона Миньоле и Лориса Кариуса. По мнению немца, Доннарумма полностью решит проблему с «первым номером» в стане «Ливерпуля».

    Молодой итальянец считается одним из самых перспективных вратарей мира, в свои 19 лет голкипер провел более 100 матчей за «Милан», а также сыграл несколько матчей за взрослую сборную Италии.

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