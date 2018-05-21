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    Смолов: Уже равнодушен к новостям о моем уходе из «Краснодара»

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    Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов признался, что устал от постоянных слухов о возможном переходе в другой клуб и сосредоточен на предстоящем чемпионате мира.

    Фёдор Смолов
    Фёдор Смолов
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  • «Я в стадии равнодушия, когда появляются новости о моём возможном уходе, и одновременно в стадии усталости от вопросов на эту тему.

    Разговоры начались ещё до Кубка конфедераций и по большому счёту не прекращались на протяжении года. Поэтому реально устал и не собираюсь это обсуждать сейчас никоим образом.

    Сами понимаете, какое у нас положение и какой турнир на носу. Всё, что должно произойти, произойдёт.

    Чемпионат мира будет возможностью для каждого из нас проявить себя. Это важнейший турнир в моей карьере.

    Понимаю, что мне посчастливилось, что мой футбольный век приходится на домашний чемпионат мира. Если говорить о будущих трансферах, то чемпионат мира – это для меня отдельный этап», — сказал Смолов в программе «Foot’больные люди».

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