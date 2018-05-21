Погба: Моуринью посадил меня в запас, а я отвечаю на поле

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»рассказал о роли главного тренерав развитии его лидерских качеств.

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«Он посадил меня на скамейку запасных, а я отвечаю на поле, всякий раз отдавая всего себя команде. Мы много говорили об этом, и люди думают, что это неправильно, но тренер и игрок не должны быть лучшими друзьями, нам не нужно вместе ходить в ресторан. У меня были некоторые проблемы – как игровые, так и психологические. И это заставило меня двигаться вперед.

Моуринью дал мне капитанскую повязку – впервые за мое время в клубе. Это очень важно для меня. Тренер помог моему лидерскому становлению», — цитирует Погба Le Figaro со ссылкой на Canal+.