ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость футболистов «Интера»Впервые за шесть лет. «Интер» пробился в Лигу чемпионов
  • 12:51
    • Дзюба пропустит очередную тренировку сборной России
  • 12:39
    • Тарханов подтвердил свой уход с поста главного тренера «Урала»
  • 12:06
    • Акинфеев стал десятикратным лауреатом приза «Вратарь года»
  • 11:12
    • Канада сохранила лидерство в рейтинге IIHF, Швеция опередила Россию
    Все новости спорта

    Погба: Моуринью посадил меня в запас, а я отвечаю на поле

  • подписаться
    •
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о роли главного тренера Жозе Моуринью в развитии его лидерских качеств.

    Поль Погба
    Поль Погба
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «Он посадил меня на скамейку запасных, а я отвечаю на поле, всякий раз отдавая всего себя команде. Мы много говорили об этом, и люди думают, что это неправильно, но тренер и игрок не должны быть лучшими друзьями, нам не нужно вместе ходить в ресторан. У меня были некоторые проблемы – как игровые, так и психологические. И это заставило меня двигаться вперед.

    Моуринью дал мне капитанскую повязку – впервые за мое время в клубе. Это очень важно для меня. Тренер помог моему лидерскому становлению», — цитирует Погба Le Figaro со ссылкой на Canal+.

  • По теме
  • Азар набирает форму. Бельгиец привел «Челси» к победе в Кубке Англии
  • Вчера в 09:56
    •
  • Прогноз
  • Прогнозы и ставки на футбол 21 мая
  • 4,23
  • Сегодня в 19:00
    •
    Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые надёжные люксовые автомобили 2018 годаЛучшие автомобильные интерьеры 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» сравняет счет в серии с «Тампой-Бэй»
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1,81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Густав Нюквист празднует первый гол в ворота Швейцарии Хоккей Защитили титул. Швеция в финале чемпионата мира дожала Швейцарию по буллитамСборная Швеции защитила титул чемпионов мира, обыграв в финале Швейцарию Вчера в 23:480
  • 10:56
    • Россияне назвали состав для подготовки к матчам отбора КМ-2019
  • 10:18
    • Тульский «Арсенал» объявил об уходе Божовича
  • 10:02
    • СМИ: Бенитес отклонил предложение «Зенита»
    Фернандо Торрес Футбол Примера и Серия А: 3 вещи, которые Вы могли упуститьНепримечательные, но значимые события финального тура 07:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Волки» останутся в элите
  • 4,23
    •
  • 13:05
    • «Енисей» рассматривает два-три варианта для проведения домашних матчей в РФПЛ
  • 12:19
    • Икарди не собирается уходить из «Интера»
  • 11:50
    • Калачев – лучший игрок «Ростова» в сезоне
    «Вегас Голден Найтс» — победители Западной конференции НХЛ Хоккей «Вегас» рвет шаблоны и выходит в финал Кубка Стэнли, перезагрузка «Тампы-Бэй» и ВасилевскогоИтоги недели в НХЛ 12:510
  • 08:55
    • Надаль вернулся на первую строку рейтинга ATP
  • 08:25
    • Парфенов сменит Тарханова в «Урале»
  • 08:16
    • «Зенит» предложил Сарри контракт на 7 млн евро в год
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие