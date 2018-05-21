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    Президент ПСЖ: Цена Мбаппе выше миллиарда евро

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    Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи об интересе «Реала» к нападающему его команды Килиану Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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  • Действующий чемпион Франции, арендовавший 19-летнего игрока у «Монако» прошлым летом с последующим обязательством выкупа, должен заплатить «монегаскам» 135 миллионов евро.

    У ПСЖ могут возникнуть сложности с осуществлением этого платежа, поскольку клуб должен соответствовать требованиям финансового fair play УЕФА.

    «Хотите конкретную цифру, за которую продам Мбаппе? Она больше миллиарда евро. Вам не послышалось: "Больше миллиарда евро". Даже если принесете мне миллиард, я его не продам», — приводит слова Аль-Хелаифи «Спорт-Экспресс».

    В сезоне-2017/18 Мбаппе принял участие в 45 матчах в составе «ПСЖ», забив 21 мяч и сделав 3 голевые передачи.

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