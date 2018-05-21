Ледяхов пока не подписал контракт с «Ахматом»

не подписал контракт с «Ахматом».

49-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» 7 апреля после отставки Михаила Галактионова. Под руководством Ледяхова грозненцы завершили чемпионат на девятом месте.

«Нет, пока подписание не состоялось. Я готовлюсь везти команду на сбор, а когда состоится подписание соглашения – вопрос к клубу. Нет, условия еще не обговаривались», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Президент «Ахмата» Магомед Даудов ранее выступил с заявлением, в котором высоко оценил работу Ледяхова, и дал понять, что к новому сезону команду будет готовить действующий тренерский штаб.

«Благодарен Игорю Ледяхову, которому в не простой ситуации удалось мобилизовать команду и выдать блестящую серию на финише турнира без поражений! До последнего тура наша команда билась за место в Лиге Европы. Тренерский штаб проанализирует игры и этапы сезона, сделает выводы для должной подготовки в период летних сборов. Желаю коллективу хорошего отпуска и плодотворной работы на сборах», – отметил Даудов.