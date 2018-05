Иньеста не смог сдержать слез на церемонии прощания

Полузащитникне смог сдержать слез на церемонии прощания после матча заключительного тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» (1:0).

Испанец вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и был заменен на 82-й минуте. Перед игрой болельщики посвятили Иньесте красочный перформанс, выложив цветными плашками его фамилию и символ бесконечности – перевернутый номер 8, под которым испанец выступал.

После матча на стадионе погасили свет, а фанаты на трибунах зажгли фонарики. Иньеста под аплодисменты прошел по полю через чемпионский коридор и поднял над головой кубок за победу в чемпионате Испании-2017/18.

Игрока до слез тронула церемония прощания.

«Сегодня трудный день, но это чудесные 22 года. Гордость и удовольствие защищать и представлять эту эмблему, лучшую в мире. Спасибо всем моим товарищам по команде, всем и каждому. Я буду скучать по всем вам. Спасибо фанатам за всю вашу любовь. Я пришел сюда мальчиком, а ухожу мужчиной. Вы навсегда в моем сердце», – отметил Иньеста.

Иньеста в составе «Барселоны» стал девятикратным чемпионом Испании, шестикратным победителем Кубка страны и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

If a shirt from @andresiniesta8 is already a great present, when he gives it to you in his last game as a blaugrana it is a dream pic.twitter.com/YG1QnejFEU