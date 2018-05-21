Генич: «Спартак» должен отпустить Промеса

Телекомментатор Константин Генич считает, что московскому «Спартаку» следует продать голландского форварда Квинси Промеса.

«Московскому "Спартаку" нужно обмотать Квинси подарочной лентой и продать миллионов за 20.

Свой высочайший уровень на фоне чемпионата России он демонстрирует не первый год. Но бросалось в глаза, что последний год он больше работает не на команду, а на личную статистику.

"Спартак" должен его отпустить», — заявил Генич в эфире телеканала «Наш футбол».

В прошедшем сезоне Квинси Промес забил 15 мячей в чемпионате России, став лучшим бомбардиром турнира.

«Спартак» занял третье место в национальном первенстве-2017/18.