Генич: «Спартак» должен отпустить Промеса

«Московскому "Спартаку" нужно обмотать Квинси подарочной лентой и продать миллионов за 20.
Свой высочайший уровень на фоне чемпионата России он демонстрирует не первый год. Но бросалось в глаза, что последний год он больше работает не на команду, а на личную статистику.
"Спартак" должен его отпустить», — заявил Генич в эфире телеканала «Наш футбол».
В прошедшем сезоне Квинси Промес забил 15 мячей в чемпионате России, став лучшим бомбардиром турнира.
«Спартак» занял третье место в национальном первенстве-2017/18.