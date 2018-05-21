Ахметов: «Манчестер Сити» предлагал «Шахтеру» за Фреда 50 миллионов евро

Президент «Шахтера»сказал, что клуб ранее отклонил предложениепо полузащитнику Фреду.

«Вы знаете, что у нас зимой были переговоры с "Манчестер Сити", и было официальное предложение – очень крупная цифра. За Фреда нам предложили в районе 50 миллионов евро.

И у нас хватило сил отказать, потому что мы играли в Лиге чемпионов, заканчивали чемпионат Украины. Мы выиграли чемпионат и Кубок – в принципе, решение наше правильное.

И я убежден, что мы получим и получаем предложения не менее интересные, чем от "Манчестер Сити". Мы получим ровно столько, сколько он стоит.

Мы не можем получить доллар, если футболист стоит 50 центов. Мы не хотим продавать за 50 центов, если футболист стоит доллар.

Это будет рыночная цена, справедливая цена, и это будет выгодно и для клуба, который пригласит к себе Фреда, и для нас.

То есть я где-то чувствую, что Фред будет дороже, чем Фернандиньо и чем Тейшейра», — цитирует президента официальный сайт «Шахтера».

25-летний бразилец в прошедшем сезоне провел 17 матчей в чемпионате Украины и забил два мяча при двух голевых передачах.