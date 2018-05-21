СМИ: Бенитес отклонил предложение «Зенита»

Главный тренер «Ньюкасла»отказался возглавить «Зенит», утверждает The Northern Echo.

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Российский клуб был готов предложить испанскому специалисту выгодный контракт и выделить бюджет на летнее межсезонье, но он отказался от переезда в Санкт-Петербург.

Кроме того, Бенитес отклонил предложения из Китая и Ближнего Востока и выразил желание остаться в английской Премьер-лиге.

При этом будущее специалиста в «Ньюкасле» пока не определено. Бенитес разочарован отсутствием прогресса в переговорах между его представителями и управляющим директором «сорок» Ли Чарнли. Специалист откажется от дальнейшего сотрудничества, если не получит каких-либо гарантий относительно планов на летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Бенитес может возглавить «Вест Хэм».