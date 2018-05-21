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    СМИ: Бенитес отклонил предложение «Зенита»

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    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес отказался возглавить «Зенит», утверждает The Northern Echo.

    Рафаэль Бенитес
    Рафаэль Бенитес
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  • Российский клуб был готов предложить испанскому специалисту выгодный контракт и выделить бюджет на летнее межсезонье, но он отказался от переезда в Санкт-Петербург.

    Кроме того, Бенитес отклонил предложения из Китая и Ближнего Востока и выразил желание остаться в английской Премьер-лиге.

    При этом будущее специалиста в «Ньюкасле» пока не определено. Бенитес разочарован отсутствием прогресса в переговорах между его представителями и управляющим директором «сорок» Ли Чарнли. Специалист откажется от дальнейшего сотрудничества, если не получит каких-либо гарантий относительно планов на летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что Бенитес может возглавить «Вест Хэм».

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