Акинфееву сложно играть на два фронта

Голкипер ЦСКА и сборной Россиине уверен, что сможет играть до 40 лет.

ЦСКА в Европе выступил на пределе возможностей, считает Акинфеев

«Могу ли я представить себя в воротах после 40 лет? Если бы не перенес две тяжелые травмы – вполне. С каждым годом становится все сложнее – даже на два фронта играть. Одного выходного уже не хватает на восстановление – надо два, три. Не из-за того что становишься старым, а просто бережешь ногу. Футбол никому не прибавляет здоровья.

Я не говорю, что инвалид и прямо ходить не могу, но бесследно такие вещи не проходят. Где-то побаливает колено, где-то на погоду реагирует. А футбол – это каждодневные тренировки, колоссальные нагрузки», — сказал Акинфеев «Чемпионату».