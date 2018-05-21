ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Густав Нюквист празднует первый гол в ворота ШвейцарииЗащитили титул. Швеция в финале чемпионата мира дожала Швейцарию по буллитам
  • 10:56
    • Россияне назвали состав для подготовки к матчам отбора КМ-2019
  • 10:18
    • Тульский «Арсенал» объявил об уходе Божовича
  • 10:02
    • СМИ: Бенитес отклонил предложение «Зенита»
  • 08:55
    • Надаль вернулся на первую строку рейтинга ATP
    Все новости спорта

    Акинфееву сложно играть на два фронта

  • подписаться
    •
    Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев не уверен, что сможет играть до 40 лет.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • ЦСКА в Европе выступил на пределе возможностей, считает Акинфеев

    «Могу ли я представить себя в воротах после 40 лет? Если бы не перенес две тяжелые травмы – вполне. С каждым годом становится все сложнее – даже на два фронта играть. Одного выходного уже не хватает на восстановление – надо два, три. Не из-за того что становишься старым, а просто бережешь ногу. Футбол никому не прибавляет здоровья.

    Я не говорю, что инвалид и прямо ходить не могу, но бесследно такие вещи не проходят. Где-то побаливает колено, где-то на погоду реагирует. А футбол – это каждодневные тренировки, колоссальные нагрузки», — сказал Акинфеев «Чемпионату».

  • По теме
  • Гончаренко – лучший: 4 подтверждения
  • 16/05/2018 в 04:34
    •
  • Прогноз
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»
  • 1,81
  • Завтра в 03:00
    •
    ЦСКА РФПЛ Футбол России Сборная России Лига чемпионов Лига Европы Календарь РФПЛ
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Лучшие подержанные автомобили за 20 000 долларовСамые доступные автомобили с турбомоторами в 2018 году
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» сравняет счет в серии с «Тампой-Бэй»
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1,81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Радость футболистов «Интера» Футбол Впервые за шесть лет. «Интер» пробился в Лигу чемпионов«Нерадзурри» в напряженном матче одолели «Лацио» 09:560
  • 08:25
    • Парфенов сменит Тарханова в «Урале»
  • 08:16
    • «Зенит» предложил Сарри контракт на 7 млн евро в год
  • 08:02
    • Шарапова вернулась в топ-30 рейтинга WTA
    Фернандо Торрес Футбол Примера и Серия А: 3 вещи, которые Вы могли упуститьНепримечательные, но значимые события финального тура 07:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Разборки на финише
  • 12,72
    •
  • 10:28
    • Путин предложил оставить Дворковича главой оргкомитета «Россия-2018»
  • 09:42
    • Иньеста не смог сдержать слез на церемонии прощания
  • 09:29
    • Президент «Шахтера» считает, что Фред стоит больше 50 млн евро
    Хоккеисты «Вегаса» Хоккей НХЛ. «Вегас» — в финале плей-оффВсе о пятом матче финальной серии Западной конференции 07:140
  • 07:56
    • Карпин ничего не знает о будущем Мирзова в «Ростове»
  • 07:38
    • У Смолова есть договоренность с Галицким
  • 07:27
    • «Голден Стэйт» разгромил «Хьюстон» и вышел вперед в серии
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие