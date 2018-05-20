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    «Валенсия» — «Депортиво»: онлайн-трансляция начнется в 13:00

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    Валенсия — Депортиво: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.05.2018)

    В 13:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Валенсия» — «Депортиво».

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    Последний матч между собой: «Депортиво» — «Валенсия» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Валенсия» — «Депортиво». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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