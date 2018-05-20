Тухель: Я не боюсь управлять командой такого масштаба

Новый главный тренер ПСЖзаявил, что он не боится руководить командой, в которой собраны большие игроки.

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«Хотел бы поблагодарить клуб за доверие. С нетерпением жду момента, когда смогу начать работу. С первой встречи с руководством ПСЖ почувствовал, как меня хотели здесь видеть. Очень этому рад.

Я и мои помощники здесь для того, чтобы побеждать. Хочу видеть команду, играющую в атакующей манере. В нашем распоряжении фантастические футболисты. Хочу, чтобы для игроков нашей команды абсолютно каждая игра имела одинаково важное значение. Я не боюсь управлять командой такого масштаба. Что касается Неймара, то общался с ним в прошлое воскресенье. Он является одним из лучших игроков мира и нашим ключевым футболистом. Моя задача — помочь команде, наладить взаимосвязи игроков на поле наилучшим образом.

Отдельно хотелось бы поблагодарить ПСЖ за возможность работать в клубе с моими помощниками», — цитирует Тухеля пресс-служба ПСЖ.

Напомним, контракт Тухеля с ПСЖ рассчитан на два года. Ранее немец возглавлял дортмундскую «Боруссию», с которой выиграл Кубок Германии сезона 2016/2017.