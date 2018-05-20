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    Молодёжная сборная России в меньшинстве разгромила Кипр

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    Молодёжная сборная России одержала домашнюю победу над командой Кипра в контрольном матче, прошедшем на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве.

    Россия — Кипр
    Россия — Кипр
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  • Команда Евгения Бушманова одержала крупную победу над соперником благодаря трём голам во втором тайме — 3:0.

    С конца первого тайма россияне играли в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил защитник Александр Довбня.

    На 72-ой минуте, после грубого просчета центрального защитника киприотов, Обляков выбежал к пустым воротам и спокойно послал мяч в цель.

    Спустя десять минут Мелкадзе реализовал выход один на один с вратарем, а еще пару минут спустя Макаров удачно сыграл на добивании после хорошей атаки российской команды.

    Российско-испанский сбор команды закончен, в следующий раз коллектив соберется вместе для подготовки к осенним решающим матчам европейской квалификации.

    Россиянам, которые ведут борьбу за выход в финальную часть турнира, предстоят домашние встречи с Македонией и Сербией и выездной поединок с Австрией.

    Контрольный матч
    Россия U21 – Кипр U21 — 3:0 (0:0)
    Голы: Обляков, 72 (1:0). Мелкадзе, 82 (2:0). Макаров, 84 (3:0).Россия: Мелихов, Лысов (Гогличидзе, 46), Шанбиев, Довбня, Чернов, Ланин, Фомин, Жигулев (к), Обляков (Макаров, 76), Зуев (Бакаев, 60), Мелкадзе (Гасилин, 85).Кипр: Параскевас (Деметриу, 77), Киприану, Хараламбус (Псалтис, 77), Матеу (Папагеоргиу, 46), Фрагу (к) (Пилеас, 63), Питтас (Панаги, 54), Артиматас, Кирьяку (Панайидис, 83), Хаджипашалис (Ролс, 77), Адони (Янну, 83), Сотериу (Шполярич, 63).Предупреждения: Довбня, 37. Жигулев, 69. Псалтис, 80.Удаление: Довбня, 40 (вторая ж.к.).
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