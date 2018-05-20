Молодёжная сборная России в меньшинстве разгромила Кипр

Молодёжная сборная России одержала домашнюю победу над командой Кипра в контрольном матче, прошедшем на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве.

Команда Евгения Бушманова одержала крупную победу над соперником благодаря трём голам во втором тайме — 3:0.

С конца первого тайма россияне играли в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил защитник Александр Довбня.

На 72-ой минуте, после грубого просчета центрального защитника киприотов, Обляков выбежал к пустым воротам и спокойно послал мяч в цель.

Спустя десять минут Мелкадзе реализовал выход один на один с вратарем, а еще пару минут спустя Макаров удачно сыграл на добивании после хорошей атаки российской команды.

Российско-испанский сбор команды закончен, в следующий раз коллектив соберется вместе для подготовки к осенним решающим матчам европейской квалификации.

Россиянам, которые ведут борьбу за выход в финальную часть турнира, предстоят домашние встречи с Македонией и Сербией и выездной поединок с Австрией.