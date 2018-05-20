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    Сборная России вылетела на сбор в Австрию

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    Сборная России вылетела в Австрию на сбор, где будет готовиться к домашнему чемпионату мира, о чем сообщил официальный твиттер команды.

    Сборная России проведет в Австрии товарищеский матч
    Сборная России проведет в Австрии товарищеский матч
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  • Подготовка в австрийском Нойштифте будет проходить с 21 по 31 мая, после чего подопечные Станислава Черчесова вернутся в Москву.

    В рамках подготовки российская сборная проведет товарищеский матч с командой Австрии. Поединок пройдет 30 мая в Инсбруке на арене «Тиволи Нойт».

    С 1 по 4 июня сборная России продолжит готовиться к чемпионату мира, а 5 июня сыграет с Турцией. Встреча пройдет на «Арене ЦСКА».

    Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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