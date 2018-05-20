Сборная России вылетела на сбор в Австрию

Сборная России проведет в Австрии товарищеский матч
twitter.com/TeamRussia
Подготовка в австрийском Нойштифте будет проходить с 21 по 31 мая, после чего подопечные Станислава Черчесова вернутся в Москву.
В рамках подготовки российская сборная проведет товарищеский матч с командой Австрии. Поединок пройдет 30 мая в Инсбруке на арене «Тиволи Нойт».
С 1 по 4 июня сборная России продолжит готовиться к чемпионату мира, а 5 июня сыграет с Турцией. Встреча пройдет на «Арене ЦСКА».
Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.