Лунев призвал Заболотного «пахать и гнуть свою линию»

Вратарь «Зенита»считает, что критика в адрес нападающегобыла необоснованной.

«Это – Россия… От любви до ненависти у нас меньше шага. В такой момент ему ничего не нужно говорить.

На мой взгляд, чем будешь меньше будоражить эту тему – тем лучше. Надо не давить на больную мозоль, а отпустить ситуацию. Продолжать пахать, гнуть свою линию. Быть честным перед собой.

Кузяев готов рассмотреть предложения из Европы

По работе на тренировках претензий к Антону ни у кого быть не может. Другое дело, до последнего тура не удавалось забить», — приводит слова Лунева «Спорт-Экспресс».