Лунев призвал Заболотного «пахать и гнуть свою линию»

Андрей Лунев
ФК «Зенит»
«Это – Россия… От любви до ненависти у нас меньше шага. В такой момент ему ничего не нужно говорить.
На мой взгляд, чем будешь меньше будоражить эту тему – тем лучше. Надо не давить на больную мозоль, а отпустить ситуацию. Продолжать пахать, гнуть свою линию. Быть честным перед собой.
Кузяев готов рассмотреть предложения из Европы
По работе на тренировках претензий к Антону ни у кого быть не может. Другое дело, до последнего тура не удавалось забить», — приводит слова Лунева «Спорт-Экспресс».