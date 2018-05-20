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    Лунев призвал Заболотного «пахать и гнуть свою линию»

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    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев считает, что критика в адрес нападающего Антона Заболотного была необоснованной.

    Андрей Лунев
    Андрей Лунев
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  • «Это – Россия… От любви до ненависти у нас меньше шага. В такой момент ему ничего не нужно говорить.

    На мой взгляд, чем будешь меньше будоражить эту тему – тем лучше. Надо не давить на больную мозоль, а отпустить ситуацию. Продолжать пахать, гнуть свою линию. Быть честным перед собой.

    Кузяев готов рассмотреть предложения из Европы

    По работе на тренировках претензий к Антону ни у кого быть не может. Другое дело, до последнего тура не удавалось забить», — приводит слова Лунева «Спорт-Экспресс».

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