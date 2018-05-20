Игнашевичу непривычно быть в сборной России без Березуцких

Защитник сборной России и ЦСКАрассказал о своем возвращении в национальную команду для участия в чемпионате мира 2018 года.

«С первого раза согласился вернуться в сборную. Черчесов позвонил после матча с "Анжи", мы встретились, и я дал согласие.

Не вижу смысла это обсуждать. Но могу сказать, что звонок стал неожиданным. Все-таки список к тому моменту уже был.

Возвращение Игнашевича: Сборной России нужен "батя" в обороне

Чувствую себя в команде как новичок, потому что тренер новый, требования другие. Но я осваиваюсь. Очень непривычно без Березуцких. Много молодых футболистов», — приводит слова Игнашевича «Спорт-Экспресс».