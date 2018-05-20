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    Денисов планирует играть еще три года

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    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился планами на будущее, а также не исключил, что вернется в «Зенит».

    Игорь Денисов
    Игорь Денисов
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  • В минувшем сезоне хавбек стал чемпионом России в составе московского клуба.

    «На поле и в жизни, я совершенно разный человек. На поле я веду себя агрессивно и даже зло, но только это помогает мне играть на такой позиции. В жизни я, конечно, совсем другой. У меня трое сыновей и я почти уверен, что из них футболистов не получится. Нельзя заставлять играть в футбол – или ты хочешь, или ты не будешь в него играть.

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    Я планирую три года еще поиграть, а там сложно сказать. Если эти три года я поиграю в Москве, то в футболе меня больше никто не увидит. Если сложится так, что когда-нибудь я вернусь в Питер, то с удовольствием работал бы в родном клубе», — сказал Денисов в интервью «Матч ТВ».

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