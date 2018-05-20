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    Черчесов: Три дня пропуска – не очень хорошо для Дзюбы

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к домашнему ЧМ-2018.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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  • «Перед чемпионатом мира лучше отъехать от места, где будем играть. Чтобы чуть в более спокойной обстановке здесь работать, в том числе и над коллективом, которой мог бы выступить достойно.

    Будет ли Дзюба в понедельник в общей группе — пока не можем этого говорить. Мы уже хотели допустить его до общей группы, но на улице было прохладно, шел дождик – решили не рисковать.

    Он тренировался в зале. Но, как мне обещали, в понедельник будет солнце. Конечно, три дня пропуска – это не очень хорошо.

    Главное отличие от подготовки к Кубку конфедераций? Тот тренировочный процесс был правильный, команда прибавляла по ходу турнира. Но сделаем некоторые коррективы.

    Команда Габулова сыграет последний матч, потом будет празднование. Мы направили им факс, но чисто юридически не имеем права его выдергивать пока из клуба. Тем более там есть проблема с вратарем.

    Но нам не впервой: в прошлом году ждали Габулова, когда он играл в стыковых матчах, а теперь – он выиграл чемпионство.

    Окончательный список на ЧМ назовете после игры с Австрией 30 мая, к четвертому числу заявка уже должна быть.

    Что касается здоровья Дзагоева, футбола без этого не бывает. Поэтому вызвали больше футболистов. За месяц многое что может случиться», – сказал Черчесов «Матч ТВ».

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