«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в прощальном матче Иньесты

В матче заключительного 38-го тура чемпионата Испанииобыграла на своём полесо счётом 1:0.

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Единственный гол на 57-й минуте записал на свой счёт Филиппе Коутиньо, который отличился с передачи Луиса Суарес.

Для полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты, который вышел в стартовом составе, эта игра стала последней за клуб.

Он был заменен на 82-й минуте встречи на Пако Алькасера. Перед тем, как уйти с поля, полузащитник передал капитанскую повязку Лионелю Месси.

34-летний Иньеста выступал за «Барсу» с сезона-2002/03. За 16 лет он завоевал 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании и 4 кубка Лиги чемпионов.

В общей сложности он провел в составе каталонцев 674 матча, забив 57 мячей и сделав 119 голевых передач.

«Барселона» финишировала на первом месте в итоговой турнирной таблице чемпионата Испании с 93 очками в активе. «Реал Сосьедад» с 49 очками занял 11-ю строчку.