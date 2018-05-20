ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Партнеры по команде качают БуффонаЕдинственный и неповторимый: Буффон простился с Турином
  • 00:25
    • Швеция обыграла Швейцарию в финале чемпионата мира по хоккею
  • 00:16
    • Месси стал первым в истории пятикратным обладателем «Золотой бутсы»
  • 23:45
    • «Интер» одолел «Лацио» и вышел в Лигу чемпионов
  • 23:15
    • «Реал» обыграл «Фенербахче» и стал победителем Евролиги
    Все новости спорта

    «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в прощальном матче Иньесты

  • подписаться
    •
    В матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла на своём поле «Реал Сосьедад» со счётом 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Единственный гол на 57-й минуте записал на свой счёт Филиппе Коутиньо, который отличился с передачи Луиса Суарес.

    Для полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты, который вышел в стартовом составе, эта игра стала последней за клуб.

    Он был заменен на 82-й минуте встречи на Пако Алькасера. Перед тем, как уйти с поля, полузащитник передал капитанскую повязку Лионелю Месси.

    34-летний Иньеста выступал за «Барсу» с сезона-2002/03. За 16 лет он завоевал 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании и 4 кубка Лиги чемпионов.

    В общей сложности он провел в составе каталонцев 674 матча, забив 57 мячей и сделав 119 голевых передач.

    «Барселона» финишировала на первом месте в итоговой турнирной таблице чемпионата Испании с 93 очками в активе. «Реал Сосьедад» с 49 очками занял 11-ю строчку.

    Чемпионат Испании. 38-й тур
    «Барселона» — «Реал Сосьедад» — 1:0 (0:0)
    Гол: Филиппе Коутинью, 57.«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Мина, Жорди Альба, Филиппе Коутинью (Месси, 68), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Пако Алькасер, 82), Дембеле (Суарес, 53), Луис Суарес.«Реал Сосьедад»: Мойя, Элустондо (Одриосола, 71), Навас, Льоренте, де ла Белья, Янузай (Каналес, 62), Ильярраменди, Сурутуса (Прието, 89), Хуанми, Оярсабаль, Виллиан Жозе.Предупреждения: Навас, 42. Луис Суарес, 43. Янузай, 53. Жорди Альба, 72. Ракитич, 75.
  • По теме
  • Топ-3 самых наглых «договорняка» в Примере
  • 19/05/2018 в 09:50
    •
  • Прогноз
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»
  • 1,81
  • Завтра в 03:00
    •
    Примера Футбол Испании Барселона Реал Сосьедад Календарь Примеры
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые ликвидные автомобили 2017 годаСамые надёжные люксовые автомобили 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» сравняет счет в серии с «Тампой-Бэй»
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1,81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Вильярреал» — «Реал» Футбол Примера. «Барса» попрощалась с Иньестой, «Реал» финишировал третьим, «Севилья» пробилась в Лигу ЕвропыОбзор матчей 38-го тура испанской Примеры 00:030
  • 22:54
    • «Енисей» проиграл «Анжи», но вышел в РФПЛ
  • 22:43
    • Божович покинет тульский «Арсенал»
  • 21:28
    • «Авеш» обыграл в финале Кубка Португалии «Спортинг»
    Владислав Кулач Футбол Последний бой. Пять миллионов для «Ворсклы»Полтавчане завоевали бронзовые медали чемпионата Украины Вчера в 19:020
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Разборки на финише
  • 12,72
    •
  • 23:34
    • «Амкар» предложил Евсееву новый контракт
  • 22:58
    • Черчесов: Три дня пропуска – не очень хорошо для Дзюбы
  • 22:40
    • Юрченко: Никто из «Спартака» не связывался со мной
    Роман Емельянов Футбол Кто нужен «Спартаку»? Потенциальные трансферы КаррерыКем усилится бронзовый призер российского первенства? Вчера в 13:460
  • 21:10
    • «Милан» разгромил «Фиорентину» и вышел в Лигу Европы
  • 20:30
    • ЦСКА проиграл «Жальгирису» в матче за третье место баскетбольной Евролиги
  • 20:16
    • Сборная России прилетела в Австрию на сбор перед чемпионатом мира
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие