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    «Вильярреал» — «Реал Мадрид»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Вильярреал — Реал Мадрид: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.05.2018)

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    •  Вильярреал — Реал Мадрид21:45
    В 21:45 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Вильярреал» — «Реал Мадрид».

    Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Вильярреал» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Вильярреал»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Вильярреал» — «Реал Мадрид». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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    Матч не за очки, а за уверенность«Вильярреал» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу 19 мая
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