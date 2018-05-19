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    «Сельта» — «Леванте»: онлайн-трансляция начнется в 14:00

    Сельта — Леванте (19.05.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Сельта — Леванте14:00
    В 14:00 в Примере начнётся матч «Сельта» — «Леванте».

    Последний матч между собой: «Леванте» — «Сельта» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сельта»).

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