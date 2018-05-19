Агент Рабелло подтвердил заинтересованность со стороны клуба РФПЛ

, агент защитника «Ботафого», прокомментировал новость о том, что его клиент может переехать в Россию.

«Во вторник "Ботафого" получил электронное письмо от одного из российских клубов. Об этом мне рассказал один из руководителей клуба.

Письмо носило неофициальный характер – там лишь были заданы вопросы о том, может ли "Ботафого" продать Игора, о способе выплат, о стоимости футболиста. Клуб может продать Рабелло. Его стоимость – 6 миллионов евро.

Нет, это был не "Спартак". Но это большой клуб. Входит в топ-5 чемпионата России. У Рабелло также есть предложение из Италии», — цитирует Паиву «Спорт-Экспресс».

Защитник «Ботафого» привлек внимание клуба РФПЛ

Журналист Globo Ренан Моура на своей странице в Twitter написал, что защитником «Ботафого» интересуется «Локомотив».