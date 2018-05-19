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    Агент Рабелло подтвердил заинтересованность со стороны клуба РФПЛ

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    Игор Рабелло
    На фото:Игор Рабелло
    Анселмо Паива, агент защитника «Ботафого» Игора Рабелло, прокомментировал новость о том, что его клиент может переехать в Россию.

    «Во вторник "Ботафого" получил электронное письмо от одного из российских клубов. Об этом мне рассказал один из руководителей клуба.

    Письмо носило неофициальный характер – там лишь были заданы вопросы о том, может ли "Ботафого" продать Игора, о способе выплат, о стоимости футболиста. Клуб может продать Рабелло. Его стоимость – 6 миллионов евро.

    Нет, это был не "Спартак". Но это большой клуб. Входит в топ-5 чемпионата России. У Рабелло также есть предложение из Италии», — цитирует Паиву «Спорт-Экспресс».

    Защитник «Ботафого» привлек внимание клуба РФПЛ

    Журналист Globo Ренан Моура на своей странице в Twitter написал, что защитником «Ботафого» интересуется «Локомотив».

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