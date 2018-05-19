Агент Рабелло подтвердил заинтересованность со стороны клуба РФПЛ

«Во вторник "Ботафого" получил электронное письмо от одного из российских клубов. Об этом мне рассказал один из руководителей клуба.
Письмо носило неофициальный характер – там лишь были заданы вопросы о том, может ли "Ботафого" продать Игора, о способе выплат, о стоимости футболиста. Клуб может продать Рабелло. Его стоимость – 6 миллионов евро.
Нет, это был не "Спартак". Но это большой клуб. Входит в топ-5 чемпионата России. У Рабелло также есть предложение из Италии», — цитирует Паиву «Спорт-Экспресс».
Защитник «Ботафого» привлек внимание клуба РФПЛ
Журналист Globo Ренан Моура на своей странице в Twitter написал, что защитником «Ботафого» интересуется «Локомотив».