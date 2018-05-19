ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Нант» — «Страсбург»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Нант — Страсбург: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.05.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Нант Календарь Лиги 1
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Нант — Страсбург22:00
    В 22:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Нант» — «Страсбург».

    Последний матч между собой: «Страсбург» — «Лион» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Нант»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Нант» — «Страсбург». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 8-14 мая
  • Где продолжит карьеру Руни, сколько хочет зарабатывать Умтити, какой еще вариант появился у Иньесты и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Испорченный праздник. «Парк де Пренс» попрощался с Моттой и Эмери
  • Поражение «Пари Сен-Жермен» от «Ренна» — в обзоре СМИ
    •
  • 19/05
    • Мбаппе: В следующем сезоне буду в ПСЖ
  • 19/05
    • Бебето: С Неймаром «Реал» станет непобедимой командой
  • 17/05
    • Раньери покинет пост главного тренера «Нанта»
  • 17/05
    • Буффон близок к переходу в ПСЖ
  • 15/05
    • ЦСКА интересуется Балотелли
  • 14/05
    • Эмери — лучший тренер Лиги 1, Неймар и Мбаппе – лучшие игроки
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018
    Подробный разбор
  • Эпоха Абрамовича. «Особенный» и все-все-все
  • При российском миллиардере «Челси» пережил много взлетов и падений
    •
  • Союз без будущих сожалений
  • Должен ли Буффон переходить в ПСЖ?
    •
  • Новое детище Инфантино. За и против
  • ФИФА задумала грандиозную реформу клубного чемпионата мира
    •
  • «Вест Хэм» взялся за стройку после пожара
  • Реакция на отставку Дэвида Мойеса из «Вест Хэма»
    •
  • Аленичев возвращается в РФПЛ, замены Евсеева спасают «Амкар»
  • Реакция спортивных СМИ на первые стыковые матчи за право выступать в РФПЛ
    •
  • Неповторимый. Буффон уходит на пенсию
  • Легендарный голкипер готов повесить перчатки на гвоздь
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Кто завоюет Кубок Англии на «Уэмбли»?
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 19 мая
  • 1,85
    •
  • Экспресс дня. Черышев против «Реала»
  • Прогнозы и ставки на футбол 19 мая
  • 3,66
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 14:51
    • Кузяев готов рассмотреть предложения из Европы
  • 14:12
    • Дзюба назвал себя «злым и мотивированным»
  • Началось. Сборная собралась в Новогорске
  • Последние новости о подготовке сборной России к домашнему чемпионату мира
    • 13:45
  • 13:22
    • «Наполи» хочет за Жоржиньо 70 миллионов евро
  • 13:09
    • Голкипер «Анжи» пропустит ответный матч против «Енисея»
  • 12:44
    • СМИ: «Наполи» может расстаться с Гамшиком и Мертенсом
  • 12:33
    • Манчини хочет выиграть со сборной Италии Евро-2020 и чемпионат мира
  • 12:00
    • Фабрегас: Отец потерял мою медаль за Кубок Англии, мне нужна еще одна
  • 11:41
    • Виалли не советует «Челси» увольнять Конте
  • 11:25
    • Мбаппе: В следующем сезоне буду в ПСЖ
  • 11:21
    • Генсек БАТЭ сравнил переход Марадоны в брестское «Динамо» с покупкой бегемота
  • 11:15
    • Восемь футболистов сборной России вызваны на допинг-тест
  • 11:11
    • Агент опроверг информацию о желании Фернандеша вернуться в «Бешикташ»
  • 11:05
    • Бебето: С Неймаром «Реал» станет непобедимой командой
  • 11:03
    • Сарри не планирует переезжать в РФПЛ
  • 10:53
    • Защитник «Ботафого» привлек внимание клуба РФПЛ
  • 10:48
    • «Эвертон» будет ждать Руни в тренерском штабе
  • 10:41
    • Моуринью мог бы стать успешным физруком
  • 10:36
    • СМИ: «Зенит» хочет подписать форварда «Гремио»
  • 10:26
    • Зобнин: Мой уровень продемонстрируют ближайшие матчи сборной
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус