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    Моуринью мог бы стать успешным физруком

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    Жозе Моуринью
    На фото:Жозе Моуринью
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что пока не задумывается о завершении карьеры.

    «Это моя природа. Думаю, если бы я не стал успешным тренером, то был бы успешен в чем-то другом. Например, я мог бы стать успешным учителем физкультуры. Я всегда был человеком с такой натурой.

    Вероятно, цвет моих волос не говорит всю правду. Может быть, люди думают, что я намного старше, чем есть на самом деле. Возможно, потому что я пришел в большой футбол очень молодым. Может быть, люди думают, что мне 66. Мне не 66, мне 55. Даже тем, кто меня очень не любит, придется терпеть меня ещё много лет», – сказал Моуринью в интервью BBC.

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