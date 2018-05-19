Моуринью мог бы стать успешным физруком

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»заявил, что пока не задумывается о завершении карьеры.

«Это моя природа. Думаю, если бы я не стал успешным тренером, то был бы успешен в чем-то другом. Например, я мог бы стать успешным учителем физкультуры. Я всегда был человеком с такой натурой.

Вероятно, цвет моих волос не говорит всю правду. Может быть, люди думают, что я намного старше, чем есть на самом деле. Возможно, потому что я пришел в большой футбол очень молодым. Может быть, люди думают, что мне 66. Мне не 66, мне 55. Даже тем, кто меня очень не любит, придется терпеть меня ещё много лет», – сказал Моуринью в интервью BBC.