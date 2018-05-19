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    Генсек БАТЭ сравнил переход Марадоны в брестское «Динамо» с покупкой бегемота

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    Диего Марадона
    На фото:Диего Марадона
    Генеральный секретарь БАТЭ Андрей Вашкевич прокомментировал переход бывшего главного тренера сборной Аргентины Диего Марадоны в брестское «Динамо».

    Легендарный нападающий стал новым председателем правления белорусского клуба. Сообщалось, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.

    СМИ рассказали об условиях контракта Марадоны с брестским «Динамо»

    «Слушайте, вы — те, которые возмущены подписанием Марадоны! Вы в кого такие унылые? Просто неприлично в наш клоунский век ходить с такими постными рожами и комментами. Как вам наглости хватает сейчас, во времена, когда даже антихайп для хайпа, рассказывать о бесполезности пиара? Это раньше пиар был средством. А сейчас — цель. И нет бредовее вопроса "Зачем вам такой сомнительный пиар?".

    Кому вообще хуже от Марадоны? Да никому. Всем только веселее.

    Ну вот смотрите. Хотели вы, допустим, посмотреть на бегемота. А нигде нет его поблизости — не водится. Единственный способ посмотреть — это купить. И не то чтобы у вас денег нет на это — есть. Просто умом вы понимаете, что бегемот — баловство. Как бы ни хотелось — все-таки ответ "нет".

    И вдруг ваш сосед берет и покупает бегемота. И теперь вы можете на него посмотреть с невероятно близкого расстояния. Пусть не круглосуточно, но ведь круглосуточно вы и не мечтали. Зато вас вообще не волнуют никакие бегемотовые проблемы — стоимость корма, болезни, грусть по бегемотихе, необходимость организовать водоём. С этим всем разбираться соседу. Вам — только удовольствие созерцания.

    Amazon снимет сериал о Марадоне

    Покупка бегемота — выбор соседа. Вы его не уговаривали. Он сам так решил. Ему самому (простите) прикольно. Так почему вам не прикольно? Особенно в наш клоунский век, когда быть прикольным — это лучшее, что может случиться с человеком или явлением», — цитирует Вашкевича «Прессбол».

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